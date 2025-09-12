Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 вересня 2025 року.

У п'ятому турі чемпіонату України-2025/26 у Рівному місцевий Верес завдав поразки Кудрівці.

Віталій Бойко відкрив рахунок на початку поєдинку. Максим Сміян подвоїв перевагу господарів поля по перерві, після чого вони залишилися в меншості через вилучення Дениса Ндукве. Гостям скористатися цим і бодай скоротити своє відставання не вдалося.

Верес у суботу, 20 вересня, гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як Кудрівка — у житомирського Полісся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Кудрівка в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Кудрівка 2:0

Голи: Бойко, 7, Сміян, 52



Верес: Горох — Стамуліс (Протасевич, 90+3), Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай (Кльоц, 89), Куція (Кучеров, 65), Бойко (Нонго, 89), Веслі (Корнійчук, 65) — Ндукве.



Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Шаповал, Мельничук (Козак, 46) — Лосенко (Литовченко, 80), Сторчоус, Думанюк (Нагнойний, 46) — Морозко (Коркішко, 69), Безбородько (Фрімпонг, 69), Рогозинський.



Попередження: Нагнойний, Гусєв

На 56-й хвилині був вилучений Денис Ндукве (Верес) (неспортивна поведінка).