Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 вересня 2025 року.
Верес — Кудрівка, nkveres.com
12 вересня 2025, 21:52
У п'ятому турі чемпіонату України-2025/26 у Рівному місцевий Верес завдав поразки Кудрівці.
Віталій Бойко відкрив рахунок на початку поєдинку. Максим Сміян подвоїв перевагу господарів поля по перерві, після чого вони залишилися в меншості через вилучення Дениса Ндукве. Гостям скористатися цим і бодай скоротити своє відставання не вдалося.
Верес у суботу, 20 вересня, гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як Кудрівка — у житомирського Полісся.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Кудрівка в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Кудрівка 2:0
Голи: Бойко, 7, Сміян, 52
Верес: Горох — Стамуліс (Протасевич, 90+3), Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай (Кльоц, 89), Куція (Кучеров, 65), Бойко (Нонго, 89), Веслі (Корнійчук, 65) — Ндукве.
Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Шаповал, Мельничук (Козак, 46) — Лосенко (Литовченко, 80), Сторчоус, Думанюк (Нагнойний, 46) — Морозко (Коркішко, 69), Безбородько (Фрімпонг, 69), Рогозинський.
Попередження: Нагнойний, Гусєв
На 56-й хвилині був вилучений Денис Ндукве (Верес) (неспортивна поведінка).