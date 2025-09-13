Україна

Керманич Кудрівки прокоментував поразку від Вереса.

Кудрівка напередодні поступилась рівненському Вересу в гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Кудрівка 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри старший тренер новачків УПЛ Василь Баранов прокоментував виступ власної команди.

"Після того, як ми опинилися у чисельній більшості, була спроба організувати навалу на ворота суперника. Але багато створених моментів у цій навалі з лави запасних я не побачив. Верес дуже щільно грав між лініями, компактно діяв у низькому блоці. Будь-якій команді, навіть у топ-чемпіонатах, важко долати таку оборону. Для цього потрібні якісні виконавці.

Ми десь неправильно грали. Кричав хлопцям, щоб доставляли м'яч частіше на фланги, намагались звідти долати цю насичену оборону. Але і це не вдавалось. Мусимо працювати над цим далі.

Швидкі пропущені м'ячі? Якщо говорити про кожен тайм окремо, то перший тайм мені не сподобався. Якщо раніше ми саме до перерви більш якісно грали, мобільніше, емоційніше, то сьогодні в першому таймі я хлопців своїх не впізнав. Ми дуже боялись помилитись.

Ми говорили з командою, що будуть швидкі забігання у фланг, передачі звідти, що це сильний аспект у грі суперника. Так і пропустили. Бо дальню стійку треба закривати.

Не сподобалось, як ми грали на м'ячі. Дуже багато помилялись, боялись взяти гру на себе. Кожен грав окремо і з цього виникали помилки.

По перерві і після замін я побачив реакцію. Але команда суперника витримала натиск. І знову перша ж подача — наша помилка, яка призвела до голу. Воротар на виході грає в м'яч, на підборі ніхто не працює і ми дозволяємо супернику наносити удар. Такі голи ми вже пропускали й раніше.

Будемо працювати далі, хоча розуміємо, що у нас є проблеми в певних компонентах гри. Ну а далі вже суперник грав по рахунку. Ми не скористались чисельною перевагою: не змогли пройти ні через фланги, ані через подачі. Так, були моменти. Але їх потрібно реалізовувати.

Ми вперше грали на Авангарді. Розуміли, що буде багато вболівальників. Тут завжди якісно підтримують команду. Верес відрізняється від більшості команд саме тим, що дуже якісно грає вдома, де свої вболівальники женуть уперед, змушують більш агресивно грати. Дуже приємно в такій атмосфері грати на такому стадіоні", — заявив український фахівець.

У наступному турі Кудрівка поїде до житомирського Полісся.