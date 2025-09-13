Україна

Керманич Вереса прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Рівненський Верес напередодні обіграв Кудрівку в домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Кудрівка 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, було хвилювання за результат після вилучення. Хвилювання присутнє в усіх матчах. Так, часто намагаємося це контролювати, бо потрібно без зайвих емоцій реагувати на події на полі. Але хвилювання завжди є. За це ми й любимо футбол — за емоції.

Щодо епізоду з вилученням — футболістам не завжди вдається давати раду емоціям. Денис Ндукве розуміє свою помилку, він вже вибачився. І команда, скажімо так, його підтримала. Це теж, знаєте, такий важливий момент становлення команди: реакція роздягальні на дії окремого гравця.

Такі моменти неприємні. Але тут теж є певний позитив. Не кажу, що нам потрібно в кожній грі отримувати червону картку, щоб сформувати колектив. Але сьогодні гравці, які залишились на полі після вилучення, які вийшли на заміну — вони вистраждали цей результат. І я думаю, ми заслужено сьогодні перемогли.

Чому не потрапив до заявки Воллі? Ми вирішуємо питання з його візою, бо він легіонер. Думаю, що вже з понеділка він знову буде з нами готуватись до наступних ігор.

Наскільки серйозним викликом буде відсутність Дениса Ндукве перед наступним матчем? Звичайно, це гравець, який сьогодні є для нас основним дев'ятим номером. Його відсутність для нас проблема. Але в нас є і інші гравці.

Хочу привітати з дебютом Сергія Корнійчука. Він тільки в середу приїхав. Але він в тонусі, з Поліссям пройшов літні збори, грав за молодіжну збірну, забив там гол. Був на позитивних емоціях. Тому, ми сьогодні і вирішили його випустити на заміну.

Що стосується Самуеля Нонго, то я також радий за нього. Він дуже важко працював. Повірте, наскільки складно відновитись після такої травми. Ще й в такі короткі строки. Ми планували його повернення в кращому випадку у жовтні, а сьогодні у нас тільки дванадцяте вересня. Розумію, скільки він роботи зробив, зусиль доклав. І фізично цей гравець сьогодні дуже добре виглядав. Сподіваюсь, що він далі буде ще прогресувати.

Ерен Айдін приїхав до нас буквально перед Сергієм Корнійчуком. Його функціональний стан ще нас не задовольняє. Це якісний гравець, він ще нам точно допоможе, але потрібен час, щоб набрати функціональну форму.

Сьогодні, можливо, навіть було бажання його випустити на декілька кілька хвилин, але наприкінці гри вирішили саме тактичну заміну зробити по позиції. Тому, випустили Михайла Протасевича", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в ковалівського Колоса.