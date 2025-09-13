Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над ЛНЗ.

Олександрія напередодні обіграла черкаський ЛНЗ у домашньому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — ЛНЗ 4:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед хочу сказати, що дуже важка гра була для нас, попри рахунок. Але я думаю, що дуже добре мене розуміють усі суперники ЛНЗ. Це дуже непроста команда з дуже класними гравцями, з хорошим тренером, що показує турнірна таблиця.

Але насамперед дякую хлопцям за той настрій, самовіддачу, яка сьогодні була. Тому що зараз у такому стані, в якому перебувала наша команда до цього матчу, дуже важко щось говорити про стилістику чи про сам футбол.

Тому що великий тиск — так, це було. Великий тиск на гравців, на всіх нас, тому що всі вимагають перемоги від Олександрії. Дякую, що хлопці зробили все можливе, щоб здобути сьогодні результат.

Ви знаєте, що з ЛНЗ потрібно дуже багато бігати. Із усіма потрібно бігати, але всі знають, як грає ЛНЗ — це гра один в один по всьому полю, і насамперед проти такої ешелонованої оборони один в один потрібно завжди бігати, і на перший план виходить уже те, як гравці проявлять себе в грі один в один. Це дуже важливо.

Сьогодні, дякувати Богу, майстерність у наших гравців була. Тому що коли ми створювали моменти, але не забивали, то нікому це не цікаво вже було. Але вважаю, що були матчі у нас і з більш кращою грою з нашого боку.

Сьогодні вдалось реалізувати наші моменти та досягнути результату — за це дякую хлопцям, що вони в цей дуже тяжкий час для нас активізувались та показали насамперед характер.

Для нас найголовніше — це перемога сьогодні. Дякувати Богу, що забили чотири голи — це додає нам упевненості. Сьогодні ще святкуємо, але вже завтра готуємось до гри з Динамо.

Насамперед хочу сказати, що в стартовому складі сьогодні було два дебютанти — у нас ще Віктор Долгий фактично дебютував сьогодні. Звісно, задоволений їхнім дебютом. Так, це молоді гравці, їм потрібна впевненість перш за все.

Ви дуже чудово розумієте, коли ця впевненість приходить, то вона приходить через матчі, помилки, на жаль, але через це потрібно пройти. І тільки так ці гравці вийдуть на новий рівень у їхній кар’єрі", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в київського Динамо, після чого посеред тижня прийматиме столичний колектив у рамках Кубка України.