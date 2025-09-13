Україна

Після впевненого старту в УПЛ президент Кудрівки окреслив завдання для команди.

Президент Кудрівки Роман Солодаренко заявив, що нинішні результати команди відповідають очікуванням клубного керівництва і дозволяють дивитися в майбутнє з оптимізмом. Після п’яти турів чемпіонату України команда має у своєму активі сім очок.

"Коли ваші колеги брали інтерв’ю перед грою першого туру з Олександрією, я тоді сказав, що вірю у свою команду", — нагадав Солодаренко.

За його словами, якщо після плей-оф з Ворсклою пріоритетом було збереження прописки в УПЛ, то вже перед початком поточного сезону він поставив перед колективом інші завдання:

"Я сказав, що нас влаштує тільки максимальний результат у кожній грі", — наголосив президент клубу.

Солодаренко вважає, що Кудрівка закономірно набрала свої очки і здатна продовжити рух уперед. Більше того, керівник підтвердив амбіційні плани щодо виходу в європейські турніри: "Я не вважаю, що потрібно чогось чекати. Коли команда ставить перед собою максимальні завдання, вона прагне до них і обов'язково їх досягне — в цьому сезоні чи наступному".

Президент впевнений, що клуб поступово досягне необхідного рівня і за грою, і за місцем у таблиці, щоб отримати право представляти Україну в єврокубках.