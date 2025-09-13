Україна

Коментар тренера Динамо після гри УПЛ.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував 2:2 з Оболонню в матчі УПЛ.

"Ми домовлялися, що ми будемо робити і як ми будемо робити. Але ще перед грою я помітив, що є якесь недоналаштування. І про це я казав гравцям безпосередньо перед виходом на поле, перед початком гри. При цьому ми створили чудові нагоди аби забивати більше, які ми мали реалізовувати. Але помилки в прийнятті рішень і помилка на останніх хвилинах призвела до пропущеного голу і до втрати важливих очок.

Планувати можна що завгодно, але гра непередбачувана. На сьогодні ті гравці, які готувалися до гри, були в моєму розпорядженні. Але вони мали виходити на поле і показувати свій рівень. Я перед матчем казав, що вони мають відповідати за свій рівень. Якщо вони цього не роблять, то в наступній грі вони будуть дивитися, як це роблять на полі інші гравці. Планувати можна все, що завгодно, але перебіг матчу вносить свої корективи", — сказав Шовковський.

Звіт про матч Оболонь — Динамо Київ читайте на Football.ua.