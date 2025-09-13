Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 вересня 2025 року.

У матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 львівський Рух на своєму полі мінімально поступився дебютанту УПЛ — Епіцентру (0:1).

Команда Сергія Нагорняка забила єдиний та переможний м'яч у середині другого тайму, коли на 70 хвилині Хоакін Карлос Сіфуентес Чалмет реалізував пенальті.

У підопічних Івана Федика був чудовий шанс зрівняти рахунок наприкінці матчу, але на 92 хвилині Бекназ Алмазбеков не зміг реалізувати пенальті, пробивши повз ворота.

Для Епіцентру це була історична дебютна перемога в УПЛ після чотирьох поразок, а для Руху це четверта поразка поспіль після успіху в стартовому турі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Епіцентр в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Епіцентр 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (пен).

Рух: Герета — Едсон, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Підгурський (Копина, 76), Рейляну (Квас, 89) — Квасниця (Кітела, 72), Фаал (Тутті, 76), Клайвер (Алмазбеков, 46).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Запорожець — Кирюханцев (Сіфуентес, 58), Миронюк (Себеріо, 75), Джеоване (Беженар, 58), С. Кристін (Демченко, 90) — Супряга (Сидун, 58).

Попередження: Лях, Копина — Миронюк, Григоращук.

На 90+2-й хвилині Бекназ Алмазбеков (Рух) не забив пенальті (промах).