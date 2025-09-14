Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Епіцентру.

Львівський Рух напередодні поступився кам’янець-подільському Епіцентру в матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі.

Рух — Епіцентр 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Пенальті завжди змінює гру, і в цьому матчі одинадцятиметровий безпосередньо вплинув на результат. Ті моменти, які були у нас в першому таймі, треба було реалізовувати і закривати всі питання щодо переможця цього поєдинку.

Євгеній Пастух в останній день трансферного вікна несподівано покинув команду, тому ми намагались знайти інше рішення на позиції в центрі поля. Тому сьогодні там вийшов Влад Рейляну, а також з перших хвилин вийшов інший новачок — Ілля Квасниця.

Бабукар Фаал грав після хвороби. Йому було непросто і весь матч він не зміг би відіграти. Єдиний доступний зараз нападник крім Бабукара — це Тутті. Він отримав можливість зіграти, адже за своїм ігровим потенціалом є близький до основного складу.

Головне у такому матчі — надійно грати позаду, не привозити собі голи, коли суперник не має моментів попереду, та реалізовувати свої нагоди в атаці. Неприпустимо заробляти такий пенальті у свої ворота, футболісти такого рівня не можуть собі цього дозволяти.

Хлопці на полі вирішили хто пробиватиме пенальті. На той момент ми виконали багато замін, тож довірились тому, хто впевнений у собі. Насправді це велика відповідальність. Не забити пенальті може кожен, але не кожен готовий взяти на себе цю відповідальність", — заявив український фахівець.

У наступній грі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся в Кубку України.