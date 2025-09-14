Україна

Форвард Руху прокоментував поразку від Епіцентру.

У матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух поступився кам’янець-подільському Епіцентру на власному полі.

Рух — Епіцентр 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Тутті прокоментував виступ власної команди.

"Прикро, адже Рух контролював гру, утім пенальті, який заробив та забив Епіцентр, перевернув усе з ніг на голову. Шкода, що нам не вдалось реалізувати свої моменти і ми зазнали поразки. Треба зробити правильні висновки, працювати ще натхненніше та рухатись далі.

Моя адаптація проходить дуже добре. У клубі працюють та грають чудові люди, які допомагають мені освоїтись в Україні, звикнути до тренувального процесу. Вдячний тренерам, за те, що довірилися мені. Тепер я маю багато працювати, щоб закріпитись на цьому високому рівні та прогресувати.

Я давно чекав на те, щоб отримати цей шанс. Тож я дякую Богу та своїй сім’ї, що отримав таку можливість і зараз маю нагоду проявити себе. Хочеться допомагати команді здобувати позитивний результат, забивати голи та постійно покращувати свою гру.

Коли я виходитиму на поле, то завжди гратиму на максимумі своїх можливостей", — заявив бразильський виконавець.

У наступній грі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся в Кубку України.