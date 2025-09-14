Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та СК Полтава.

Львівські Карпати та СК Полтава зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після нічиєї проти Кудрівки (2:2), залучив до стартового складу Адамюка в центрі оборони, тоді як Костенко гратиме ліворуч в атаці.

Павло Матвійченко, на тлі поразки від луганської Зорі (1:4), використав із перших хвилин Єрмолова в рамці воріт, тоді як Оніщенко розташується в атаці.

Карпати: Кліщук — Полегенько, Адамюк, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Ігор, Костенко.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Федор, Клименко, Карабін, Танда, Паласіос, Шах, Колесник, Мисак, Краснопір.



СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Одарюк, Хахльов, Місюра, Галенков — Оніщенко, Вівдич.

Запасні: Мінчев, Ходуля, Опанасенко, Стрельцов, Савенков, Зіняр, Шевченко, Коцюмака.



Гра Карпати — СК Полтава почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.