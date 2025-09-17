Аматорський Полісся Ставки та донецький Шахтар зіграють у 1/16 фіналу Кубка України.

Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Максимець, Климчук, Руденко — Чернецький, Задоя, Головко — Дучев, Бороденко, Балацький.

Запасні: Чорномаз, Возний, Бернацький, Калайтан, Малей, Желізняк, Козій, Горбаченко.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Грам, Фарина — Ізакі, Криськів, Глущенко — Швед, Лукас, Невертон.

Запасні: Твардовський, Арройо, Бондар, Азарові, Конопля, Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Еліас, Мейрелліш.

Гра Полісся Ставки — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.