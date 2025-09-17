Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку України, у якому зіграють Полісся Ставки та донецький Шахтар.
Ізакі Сілва, фото ФК Шахтар Донецьк
17 вересня 2025, 14:43
Аматорський Полісся Ставки та донецький Шахтар зіграють у 1/16 фіналу Кубка України.
Полісся Ставки: Пазенко — Мельничук, Максимець, Климчук, Руденко — Чернецький, Задоя, Головко — Дучев, Бороденко, Балацький.
Запасні: Чорномаз, Возний, Бернацький, Калайтан, Малей, Желізняк, Козій, Горбаченко.
Запасні: Твардовський, Арройо, Бондар, Азарові, Конопля, Марлон Гомес, Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Еліас, Мейрелліш.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Грам, Фарина — Ізакі, Криськів, Глущенко — Швед, Лукас, Невертон.
Гра Полісся Ставки — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.