Порушення ліміту легіонерів може коштувати команді місця в турнірі.

У середу, 17 вересня 2025 року, у матчі 1/16 фіналу Кубка України Кривбас здолав Чернігів у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час. Проте перемога команди Патріка Ван Леувена опинилася під загрозою через порушення регламенту турніру.

Під час гри на полі одночасно перебувало вісім легіонерів Кривбаса, хоча правила дозволяють не більше семи іноземних гравців. У стартовому складі криворіжців вийшли семеро легіонерів: захисники Бакарі Конате, Карлос Рохас, Ян Юрчец і Тьяго Боржес, півзахисники Андрусв Араухо й Бар Лін, а також нападник Глейкер Мендоса. На 69-й хвилині тренерський штаб провів заміни, випустивши ще одного легіонера, нападника Карлоса Парако, замість українця, що призвело до перевищення ліміту.

Намагаючись виправити ситуацію, на 74-й хвилині Кривбас замінив двох легіонерів на українських гравців, але це не скасувало порушення. Тепер долю матчу вирішуватиме Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, і криворізькому клубу загрожує технічна поразка.