Україна

Фланговий нападник голом у дебютному матчі допоміг "біло-синім" дістатися наступного раунду Кубка України-2025/26.

Лівий вінгер Динамо Київ Шола Огундана поділився своїми емоціями після поєдинку з Олександрією в 1/16 фіналу Кубка України-2025/26, передає офіційний сайт столичного клубу.

Олександрія — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Вчора, 17 вересня, 20-річний нігерієць дебютував за "біло-синіх", по перерві замінивши Владислава Кабаєва. На 85-й хвилині літній новачок киян відкрив лік своїм голами за них.

"Я дуже щасливий, що мій дебют вийшов саме таким — я забив гол. Я дуже пишаюся грати за цю емблему, виступати за один із найкращих клубів у Європі.

Відверто кажучи, я сам себе налаштовував, що якщо вийду на поле, то маю забити. І я під час передматчевої розминки я навіть думав, як я святкуватиму свій гол, що робитиму. Але коли я відзначився, я був такий схвильований, що забув зробити це заплановане святкування голу. Та це неважливо, я дуже щасливий, тому що вперше відзначився під час дебютного матчу.

Розслабленість перед матчем і жарти з одноклубниками? Це нормальна справа, ми просто робили якісь фінти, трохи бавились з м'ячем у квадраті, хочу відзначити, що всі хлопці у команді позитивні, дуже привітні. Але коли я виходив на поле, я був на сто відсотків сфокусований на матчі, які і всі інші наші гравці. Нашою задачею було здобути переможний результат. А вже після гри ми знову жартували. Завжди треба розуміти, коли є час для веселощів, а коли для серйозних справ.

Заміна? На все воля тренера. Я вдячний головному тренеру за те, що він довірив мені місце на полі, дав можливість проявити себе. Я щасливий, що дебютував за Динамо.

Я мав діяти широко на фланзі, але у потрібний момент зміщуватися та вриватися в центр. У ці моменти я мав грати розкуто, відповідно до ситуації, проявляючи свої найкращі якості, те, що я вмію. Все вийшло чудово, і я радий, що мої дії допомогли нашій команді здобути результат.

Перші пів місяця в Динамо? Усе чудово, мені дуже комфортно працювати у цьому колективі — з усіма тренерами, партнерами, персоналом команди. Багато розмов ведеться про війну. Але це жодним чином не впливає на мою роботу, я працюю, викладаюся на тренуваннях. Сподіваюся, що дуже скоро страждання цієї прекрасної країни завершаться. Дуже шкода тих людей, які вже загинули. Мені особисто дуже подобається Україна і я щасливий грати тут", — зазначив Шола.

Нагадаємо, Динамо Київ придбало флангового нападника у Фламенгу U-20 і підписало з ним чотирирічний контракт.