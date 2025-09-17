Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Київське Динамо у матчі 1/16 фіналу Кубку України в гостях обіграло Олександрію (2:1).

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 22 хвилині результативним ударом з лінії штрафного майданчика відзначився Олександр Піхальонок.

Потім у середині другого тайму Олександрія зрівняла рахунок зусиллями новачка "біло-синіх" Владіслава Бленуце, який після подачі з кутового головою зрізав м'яч у власні ворота.

Проте останнє слово було за киянами, коли на 85 хвилині Назар Волошин віддав передачу до центру штрафного майданчика, звідки з рикошетом м'яч у ворота послав ще один новачок Огундана Шола.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Динамо Київ в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Олександрія — Динамо Київ 1:2

Голи: Бленуце, 58 (авт). — Піхальонок, 22, Шола, 85.

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков (Ндіка, 68) — Шостак, Фернандо (Смирний, 79), Мишньов — Козак (Жонатан, 61), Кулаков (Кастільйо, 68), Цара.

Динамо Київ: Моргун — Захарченко, Тіаре, Біловар, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Піхальонок (Буяльський, 79), Кабаєв — Бленуце.

Попередження: Беїратче, Кулаков — Дубінчак.