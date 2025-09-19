Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Тернопільська Нива на своєму полі впевнено обіграла Полтаву (3:0) у матчі 1/16 фіналу Кубку України.

Тернопільська команда відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині Денис Резепов розстріляв ворота суперника після прострілу з лівого флангу.

Потім у середині другого тайму Мілан Михальчук подвоїв перевагу тернополян у схожому стилі, а через 12 хвилин Сергій Давидов прийняв м'яч у штрафному майданчику після класної передачі від партнера та проштовхнув м'яч у ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нива Тернопіль — СК Полтава в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Нива Тернопіль — СК Полтава 3:0

Голи: Резепов, 38, Михальчук, 75, Давидов, 87.

Нива Тернопіль (стартовий склад): Ольховий — Мудрий, Ю. Михайлів, Демиденко, Михальчук — В. Михайлів, Тлумак — Угринюк, Мисик, Резепов — Напуда.

СК Полтава (стартовий склад): Мінчев — Жадан, Гайдук, Бабич — Пустовіт, Опришко, Комарницький, Кокшаров — Троян, Столяж, Старушко.