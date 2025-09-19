Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 18 вересня 2025 року.

Чернівецька Буковина у матчі 1/16 фіналу Кубку України на своєму полі здобула мінімальну перемогу над львівськими Карпатами (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 17 хвилині Олег Кожушко розстріляв ворота "левів" після скидки партнера в центрі штрафного майданчика після подачі зі стандарту.

Зазначимо, що для Буковини ця перемога стала шостою поспіль у всіх турнірах, тоді як Карпати виграли лише одну кубкову зустріч у семи матчах на старті сезону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буковина — Карпати в 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Буковина — Карпати 1:0

Гол: Кожушко, 17.

Буковина: Пеньков — Безуглий, Бусько, Вітенчук — Дахновський, Саків (Морговський, 61), Кожушко (Груша, 58), Підлепенець, Плакса (Тищенко, 58) — Бойчук, Стасюк.

Карпати: Домчак — Адамюк, Жан Педрозу, Бабогло, Мірошніченко — Танда (Фабіано, 72), Клименко (Ігор Невес, 87), Федор, Карабін (Пауло Вітор, 46), Костенко (Чачуа, 72) — Краснопір.