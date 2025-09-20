Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 20 вересня, розпочавшись о 18:30.

У рамках шостого туру чемпіонату України-2025/26 Полісся зіграє домашній матч проти Кудрівки.

Полісся — Кудрівка

СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Останній поєдинок суботи в Українській Прем’єр-лізі подарує вболівальникам цікаве протистояння між Поліссям та Кудрівкою. Матч відбудеться в Житомирі, де місцева команда під керівництвом Руслана Ротаня прийматиме амбітного новачка еліти на чолі з Василем Барановим.

Для господарів ця гра має особливу вагу. Житомиряни лише минулого туру змогли перервати триматчеву серію поразок, обігравши у виїзному матчі Кривбас завдяки влучному удару Гайдучика. Втім, загальний старт сезону не виправдав очікувань уболівальників та керівництва клубу. Шість очок у п’яти турах – показник далекий від амбіцій команди, яка влітку суттєво підсилила склад і запросила нового головного тренера.

Матч Полісся та Кудрівки вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу житомирянам з коефіцієнтом 1,55. А перемогу Кудрівки оцінюють в 5,75. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером "біло-синіх"!

Кудрівка ж підходить до зустрічі з невеликим, але все ж приємним авансом. Після п’яти турів новачок УПЛ має сім очок і наразі випереджає Полісся у таблиці. Дві яскраві домашні перемоги з однаковим рахунком 3:1 над Олександрією та Полтавою довели, що команда Баранова готова створювати проблеми будь-якому супернику. Хоча останнім часом результати дещо погіршились, Кудрівка продовжує триматися на плаву та набирати важливий досвід.

Цей матч стане першою офіційною зустріччю між клубами в рамках УПЛ. Господарі намагатимуться підтвердити свій статус фаворита та зняти тиск після невдалого старту, а гості – ще раз довести, що їхня присутність у вищому дивізіоні не випадкова.

Орієнтовні склади:

Полісся: Бущан — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бабенко, Шепєлєв — Йосефі — Назаренко - Велетень, Філіппов

Кудрівка: Яшков — Мельничук, Шаповал, Векляк, Гусєв — Нагнойний, Лосенко, Козак, Сторчоус — Морозко, Безбородько

Цікаві факти та можливі події

- Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Полісся триває в Чемпіонаті 6 ігор: 3 нічиї та 3 поразки.

- Програшний домашній серіал Полісся триває 2 гри і до повторення клубного рекорду ще одна поразка.

- Кудрівка пропускала голи в усіх 5-х матчах УПЛ.

- Полісся може провести 10-й домашній «сухий» матч в УПЛ.

- Підопічні Руслана Ротаня з різних клубів можуть здобути 20-ту домашню перемогу на топ-рівні.

- 35-й гол в УПЛ може провести Андрій Тотовицький, 15-й — Дмитро Коркішко (обидва — Кудрівка), Микола Гайдучик (Полісся).

прогноз 1:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.