Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та Кудрівка.

Житомирське Полісся та Кудрівка зіграють на житомирському Центральному в шостому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Брагару на правий фланг атаки.

Василь Баранов, на тлі поразки від рівненського Вереса (0:2), використав із перших хвилин Льопку в рамці воріт, тоді як Мачелюк та Мамросенко гратимуть у обороні, а Лєгостаєв повернеться на вістрія атаки.

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Шепелєв, Бабенко — Брагару, Філіппов, Велетень.

Запасні: Бущан, Кудрик, Назаренко, Йосефі, Гуцуляк, Бескоровайний, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Йока, Гайдучик, Гришкевич.



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський — Сторчоус, Лосенко — Козак, Коркішко, Морозко — Лєгостаєв.

Запасні: Кулик, Яшков, Шаповал, Векляк, Мельничук, Думанюк, Тотовицький, О. Пушкарьов, Світюха, Фрімпонг, Безбородько, Литовченко.



Гра Полісся — Кудрівка почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.