Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 вересня 2025 року.

Житомирське Полісся у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло Кудрівку (2:0).

Команда Руслана Ротаня впродовж усього матчу домінувала на м’ячі, але із забитим м’ячем із власного боку знову забарилась.

Довелось чекати аж до середини другого тайму, доки "вовки" таки зуміли розкрити чужий захист, і невдовзі вони подвоїли перевагу, через що переможця було визначено достроково.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Кудрівка в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Кудрівка 2:0

Голи: Велетень, 60, Гайдучик, 82

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Бескоровайний, 85), Шепелєв (Йосефі, 69), Бабенко — Брагару (Гуцуляк, 60), Філіппов (Гайдучик, 69), Велетень (Назаренко, 60).

Льопка — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський (Мельничук, 87) — Сторчоус, Лосенко — Козак (Світюха, 72), Коркішко (Пушкарьов, 64), Морозко (Тотовицький, 64) — Лєгостаєв (Фрімпонг, 72).