Форвард Полісся прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Напередодні житомирське Полісся в домашньому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло Кудрівку.

Полісся — Кудрівка 2:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "вовків" Максим Брагару прокоментував виступ власної команди.

"Я багато працював із Русланом Петровичем у збірній. Я — у першу чергу гравець, тож тільки від мене залежить, як я працюю на полі, як викладаюсь, як показую свою майстерність, виконую вимоги — а далі буде видно.

У кожній команді є конкуренція — і це чудово. Це добре для росту як гравця, для прогресу — гратиме сильніший.

Я вже грав при Роману Йосиповичу на багатьох позиціях. І в збірній — Руслан Петрович мене теж ставив на різні позиції. Для мене це плюс, але найулюбленіша моя позиція — лівий вінгер.

Враження від гри за Полісся позитивні. Десь, можна сказати, згадував те, що просив виконувати Руслан Петрович у збірній. Ще немає такого максимального розуміння, як хотілося б, але це нормальний процес. Із кожним днем у тренуваннях аналізуємо одне одного, і стаємо ближчими.

Кожен тренер, як і гравці, із часом рухаються вперед, намагається прогресувати. Так і Руслан Петрович. Сучасний футбол який він вимагає –— бути багато з м’ячем, пресингувати — це дуже круто. Мені імпонує цей стиль.

Коли Динамо грало з Поліссям, то тоді я ще не знав, що переїду до Житомира. Це сталось буквально за два дні після гри. Для мене це, можна сказати, новий виклик. Мені треба грати, я хочу грати, я скучив за футболом. Думаю, що все буде добре", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьове дербі проти рівненського Вереса.