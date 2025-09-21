Україна

Керманич Вереса прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні рівненський Верес у гостьовому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти ковалівського Колоса.

Колос — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю цей нічийний результат сьогодні позитивним. У нас не було багато моментів, але вони все ж таки були. Лише Владислав Шарай мав забивати двічі.

Колос загалом добре діяв у захисті. Але і ми впевнено оборонялись — це тішить. Помітний наш прогрес у цьому компоненті гри після цих стартових шести турів.

Зважаючи ось на ці фактори, було важко сподіватись на велику кількість гольових моментів. І гра це підтвердила.

Загалом, нічия сьогодні — закономірний результат. Адже, у Колоса теж було декілька нагод, як і у нас.

Ушкодження Дмитра Кльоца? Це негативна сторона футболу. Будь-який контакт може стати причиною важкої травми. Сподіваюсь, що Дмитро якнайшвидше відновиться. Удячний йому за сьогоднішню гру. Як і кожному нашому гравцеві. І також при нагоді хочу подякувати нашим уболівальникам. Вони сьогодні знову приїхали підтримати нас на виїзді.

Чи відчували ми відсутність Дениса Ндукве? Він зараз є гравцем стартового складу і в попередніх матчах гарно себе проявляв. Звичайно, сьогодні він точно додав би нам потрібної агресії в атаці. Тому, чекаємо на його повернення. Він розуміє, що підвів команду. Ми про це говорили. Тому Денис зараз дуже мотивований, прагне реабілітуватись і чекає на свій шанс", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє домашнє дербі проти житомирського Полісся.