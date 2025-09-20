Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 20 вересня 2025 року.

Колос у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Вересом (0:0).

Команди, на жаль, не порадували вболівальників великою кількістю гольових моментів, завдавши лише п'ять ударів у площину воріт на два колективи.

Після шести турів Колос тимчасово очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на одне очко, але кияни мають гру в запасі. У Вереса сім балів та поки що сьомий рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Верес в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Верес 0:0

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік (Бондаренко, 87), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (Салабай, 87) — Алефіренко (Третьяков, 68), Климчук (Оєвусі, 69), Гусол (Кане, 69).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Куція (Воллі, 69), Кльоц (Кучеров, 37), Бойко, Шарай (Корнійчук, 88) — Веслі (Стень, 69).