Україна

Керманич Колоса прокоментував нічию проти Вереса.

Напередодні ковалівський Колос у домашньому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти рівненського Вереса.

Колос — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "колосків" Руслан Костишин прокоментував виступ власної команди.

"Хороша гра у виконанні обох команд. Можливо, не така видовищна, як хотілося б вболівальникам. Але Верес — не простий суперник. Із ними мучились Динамо і Шахтар, то чому ми не повинні мучитись? Ми ще не така команда, щоб легко обігрувати подібних суперників.

Намагались грати першим номером, якісь атаки проходили, якісь ні. Але я сьогодні дуже сильно похвалив свою команду. Бо команда розчарована цією нічиєю. Це чудово. Це значить, що вони відчули смак перемог.

Момент Андрія Цурікова на старті гри? Якби він влучив у ногу Юрія Климчука — це був би супергол, це суперкомбінація. Чи мав він бити? Не знаю, прийняв таке рішення, просто технічно не зумів виконати.

Чому після гри пішов до трибуни із вболівальниками Вереса? Мої футболісти туди пішли. А я захищаю своїх футболістів. Уболівальники поводились дещо ексцентрично. Це вболівальники — мають право. Але я захищаю свою команду", — заявив український фахівець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє домашнє дербі проти житомирського Полісся.