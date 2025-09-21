Україна

Форвард Полісся прокоментував перемогу над Кудрівкою.

Напередодні житомирське Полісся в домашньому матчі шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло Кудрівку.

Полісся — Кудрівка 2:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "вовків" Владислав Велетень прокоментував виступ власної команди.

"Була атака, перший раз пробив лівою, тоді головою ще пробив і побачив, що м’яч відскочив до Брагару і побіг на добивання.

Тренер казав перед грою, що важко буде забити — так і вийшло. У першому таймі було багато моментів, у мене зокрема був момент, у другому теж були моменти, але забити тільки так — просто заштовхали м’яч у сітку.

Кудрівка — гарна команда, але зараз такий період, що нам більше не щастить, ніж щастить. Треба переломлювати, адже була серія без перемог. І зараз перша важка гра з Кривбасом, друга, тепер може третя буде важка, але в один момент воно проб’є і буде легше.

Чи буду забирати м’яч чи футболку після дебютного голу? Ні, я таким не страждаю. Як казав Кріштіану Роналду — зараз уже все є на відео. Всі його голи. І мої теж", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє гостьове дербі проти рівненського Вереса.