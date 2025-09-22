Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Кривбасу.

Кам’янець-подільський Епіцентр у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги в Тернополі поступився криворізькому Кривбасу.

Епіцентр — Кривбас 4:5 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер чемпіоні в Першої ліги Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Нічого доброго на душі зараз у мене немає. Це треба вміти: забити чотири голи — і все одно не перемогти, навіть не зіграти внічию.

Можна багато чого говорити, але допускати такі помилки в захисті на рівні УПЛ — це неприпустимо. Я подякував хлопцям за другий тайм — вони не здавались, боролись до кінця. Сьогодні було справжнє шоу для вболівальників, але точно не для тренера.

Я спустошений. Навіть не знаю, що сказати команді. Очевидно, у нас є серйозні проблеми в обороні. Але я вдячний хлопцям за те, що вони не зупинились, хоча їм було важко, а намагались вирівняти гру. І майже змогли. Але, на жаль, за слово "майже" очок не дають.

Будемо працювати далі. Кожен матч для нас — це урок. Є й позитивні моменти — ми забили чотири голи. Шкода, що вдома з таким результатом не вдалось зіграти хоча б унічию. Зараз треба готуватися до наступного матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі Епіцентр гостюватиме в Кудрівки.