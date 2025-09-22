Україна

Надважлива перемога для тренера "левів".

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко висловився після переможного матчу з київською Оболонню (2:0) в рамках шостого туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "левів".

"Матч мені не здався нервовим. В цілому, якісна гра з нашого боку. Прикро, що не реалізували ту кількість моментів, які створили.

Як на мене, немає разючої різниці між сьогоднішнім матчем та тими, які були раніше. Єдина проблема, яка турбує – це певна нервозність у роботі на м’ячі. Гравці намагались це виправити, але це більше моя проблема, я мав вимагати від них більшої сміливості. Я це визнаю.

За побудовою глобальних речей втрачаються дрібні деталі. Це досвід, якого я ще маю набути. Але я отримав великий досвід в плані розуміння. Коли настають складні моменти, не потрібно ставати прагматичним та спрощувати гру, а треба бути сміливим та агресивнішим, нахабним.

Я вважаю, що проти Оболоні, яка грає за схемою 5-3-2, жодна команда в Україні не створила б такої кількості моментів, яку створили ми. Не створили цього ні Динамо, ні Металіст 1925. Тому я впевнений, що ця сміливість і відсутність бажання зберегти перевагу за рахунком дала результат.