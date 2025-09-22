Надважлива перемога для тренера "левів".
Владислав Лупашко, getty images
22 вересня 2025, 17:54
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко висловився після переможного матчу з київською Оболонню (2:0) в рамках шостого туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "левів".
"Матч мені не здався нервовим. В цілому, якісна гра з нашого боку. Прикро, що не реалізували ту кількість моментів, які створили.
Як на мене, немає разючої різниці між сьогоднішнім матчем та тими, які були раніше. Єдина проблема, яка турбує – це певна нервозність у роботі на м’ячі. Гравці намагались це виправити, але це більше моя проблема, я мав вимагати від них більшої сміливості. Я це визнаю.
За побудовою глобальних речей втрачаються дрібні деталі. Це досвід, якого я ще маю набути. Але я отримав великий досвід в плані розуміння. Коли настають складні моменти, не потрібно ставати прагматичним та спрощувати гру, а треба бути сміливим та агресивнішим, нахабним.
Я вважаю, що проти Оболоні, яка грає за схемою 5-3-2, жодна команда в Україні не створила б такої кількості моментів, яку створили ми. Не створили цього ні Динамо, ні Металіст 1925. Тому я впевнений, що ця сміливість і відсутність бажання зберегти перевагу за рахунком дала результат.
Наскільки важлива перемога над Оболонню? Вона у будь-якому випадку важлива, адже всі читають новини. Окрім мене. Я їх не читаю, не дивлюсь YouTube, але звісно до мене доходять якісь чутки. Це тисне на всіх: на футболістів, тренерів та працівників клубу.
Ми бачимо, як дехто починає втрачати віру у твою роботу. Це нормально. Чесно кажучи, втрату віри я відчув у кожній ланці. Але я переконаний та дуже цим задоволений, що вона не зникла у тренерського штабу та гравців. Вони продовжують вірити у те, що ми робимо. Наші взаємовідносини на найвищому рівні. Лише разом ми можемо щось будувати, за щось боротися. Це важливо.
Я хотів би покращити реалізацію гольових моментів. Взяти того ж таки Бруніньйо – напевно, чотири стовідсоткові моменти у нього сьогодні було. З цих позицій він забиває вісім з десяти. Також по два хороших моменти мали Краснопір, Пауло Вітор, Костенко. Словом, якби ми реалізували все це, то ситуація була б веселіша", — заявив Лупашко.
Зазначимо, що перемога над столичним клубом стала першою для Карпат в сезоні-2025/26.