Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2025 року.

У матчі 6-го туру УПЛ львівські Карпати на виїзді обіграли київську Оболонь з рахунком 2:0 та нарешті здобули першу перемогу в сезоні.

Гості відкрили рахунок уже на 5-й хвилині, коли Ломницький невдало перервав подачу Мірошніченка й відправив м’яч у власні ворота. На початку другого тайму той самий Мірошніченко асистував Бабоглу після кутового, і захисник подвоїв перевагу "зелено-білих".

Оболонь намагалася відігратись, але їхні атаки не створили серйозної загрози воротам Домчака. Натомість Карпати могли робити рахунок більшим, проте ударам Бруніньйо та Краснопіра забракло точності.

У підсумку — 2:0 на користь львів’ян, які залишили останнє місце в таблиці й отримали психологічний поштовх перед зустріччю з Динамо. Оболонь наступного туру зіграє проти Зорі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Карпати у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Карпати 0:2

Голи: Ломницький, 5 (авт.), Бабогло, 52



Оболонь: Федорівський — Суханов (Теслюк, 67), Семенов, Ломницький (Приймак, 46), Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський (Слободян, 67), Чех, Черненко (Бичек, 80) — Нестеренко, Устименко (Ільїн, 46).



Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 76), Бруніньйо (Федор, 90+4) — Вітор (Фабі, 90+4), Краснопір (Карабін, 90+4), Костенко (Ігор, 83).



Попередження: Черненко, Ільїн — Альварес, Краснопір