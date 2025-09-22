Україна

Кияни зазнали другої поразки в УПЛ.

Головний тренер київської Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки програного матчу львівським Карпатам (0:2) в шостому турі УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "левів".

"Ми важко увійшли в гру. На це вплинув швидкий пропущений гол. Думаємо, що саме цей м'яч вплинув на подальший перебіг подій. Нам довелося грати так, як ми не планували.

У другому таймі спрацювали дуже агресивно. У нас було бажання відігратися, але десь нам трошки не пощастило. Особливо, коли ми могли забити м’яч і скоротити відставання. Думаю, що була би дуже хороша кінцівка для всіх нас.

Пропущені голи після стандартів — це моя проблема, швидше за все. Ми десь не дорозібрали, не вказали на те, як нам треба діяти в цих моментах. Гравці намагалися виправити ситуацію. Стандарти вплинули на перебіг подій, особливо перший.

Повітряна тривога? Ми поспілкувалися, спробували перебудуватися. Десь нам вдалося, а десь – ні. Гадаю, що другий тайм нам вдався більше, ніж перший", — сказав Антоненко.

