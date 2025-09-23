Україна

Оборонець київського Динамо поділився своїми думками про причину втрат очок в УПЛ.

Лівий захисник київського Динамо Владислав Дубінчак прокоментував результат домашнього матчу проти Олександрії у шостому турі УПЛ-2025/26.

"Біло-сині" втратили перемогу внаслідок пропущеного на 86-й хвилині гола. Понад тижнем раніше, 13 вересня, підопічні Олександра Шовковського на 90+1-й хвилині пропустили від Оболоні, так само зігравши внічию з рахунком 2:2.

"Причина втрат очок? Індивідуальні помилки. Проста відповідь. Я вважаю, що при такому рахунку на такій хвилині так авантюрно грати не можна. Це має свої наслідки, і ми всі за це поплатилися. Ми витратили стільки сил, щоб спробувати перевернути цю гру, нам це вдалося, але в останній момент поплатилися за помилки.

Я б не сказав, що в чемпіонаті було складніше, ніж у кубковому матчі. Просто перший ви самі бачили. На мою думку, це гол з нічого. Це просто класне виконання, так само як і наш гол. Потім ми перевернули гру, вважаю, у другому таймі ми її повністю контролювали, але припустилися помилок та зіграли унічию.

Для мене це дуже болісно. Я розумію, скільки ми сил витрачаємо, щоб доводити ці матчі до 85-90 хвилини, перемагаючи. І потім через таку ж помилку, яка була з Оболонню, втрачаємо очки. Вважаю, це індивідуальна помилка. Не може такого бути, що воротар подає з центра поля, а ми пропускаємо гол в один дотик, навіть без скидання. Тому, повторюся, я вважаю, що результат цього матчу і минулого — це збіг індивідуальних помилок, у результаті яких ми втрачаємо 4 очки.

Забивати більше можна, але ми забиваємо достатньо для того, щоб перемогти. Ми забиваємо більше одного м'яча, це вже достатньо. Мені здається, тактично ми стали грати трохи краще.

Новачки? Огундана дуже швидкий, "вибуховий", добре працює з м'ячем, непогано з першим дотиком відривається від суперників. Перше, що я бачу в ньому, це швидкість, достатньо хороша техніка і нормальне розуміння гри. Тіаре достатньо високий, швидкий. У минулій грі він мені дуже сподобався. У нього хороша перша передача, на високому рівні як довгі, так і короткі передачі. Вважаю, він добре себе проявив. Так само й нападник [Бленуце]. На мою думку, нападник має забивати м'ячі. Якщо він буде забивати, це буде чудово", — цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо Київ.

У суботу, 27 вересня, столичний клуб гостюватиме у Львові в місцевих Карпат. Протистояння розпочнеться о 18:00.