Україна

Олімпія й Денгофф вибули з турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26 відбулися ще два протистояння.

У Миргороді Олімпія Савинці поступилася київському Лісному. Представник Другої ліги досягнув бажаного результату завдяки голам колишніх гравців Динамо Київ.

Олімпія — Лісне 1:2

Голи: Малик, 49 — Рибалка, 11 (пен.), В. Волошин, 79

Олімпія: Пругло, Ковтун, Богомаз, Малик, Бичков, Почернін, Пономаренко (Пось, 67), Кошман, Бурляй (Луценко, 67), Павлик, Лобода (Яременко, 81)

Лісне: Караващенко, Боришполець, Коваленко, Козлов, Котуха, Рибалка, Калінін, В. Волошин, Юшко (Шестаков, 57), Лига (Кобак, 57), Гармаш (Н. Волошин, 73)

Попередження: Бичков — В. Волошин

Вилучення: В. Волошин, 85 (друге попередження)

Волочиський Агробізнес у Ковалівці за рахунок двох результативних ударів на початку другого тайму вибив із турніру денихівський Денгофф.

Денгофф — Агробізнес 0:2

Голи: Кузьмин, 51, Сьомка, 58

Денгофф: Старченко, Зозуля, Юзефович, Кальчук, Шулипа (Калюжний, 71), Листопад (Співаков, 62), Гребенюк, Миколаюк, Мачуленко (Бровко, 71), Голуб (Гуренко, 62), Сомов

Агробізнес: Хмеловський, Палюх, Басовський, Богославський, Теплий (Толочко, 73), Павлюк, Слива, Богомаз (Сьомка, 46), Кузьмин, Нижник (Войтіховський, 46), Шмигельський (Лень, 46)

Нагадаємо, протягом минулого тижня (15-21.09) 1/8 фіналу Кубка України-2025/26 дісталися Кривбас (під загрозою дискваліфікації), ЛНЗ, Шахтар, Вікторія, Динамо, Фенікс-Маріуполь, Буковина й Нива Тернопіль.