Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому львівський Рух зустрінеться з житомирським Поліссям.

Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Україна. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Рух — Полісся:

Рух у стартових шістьох турах УПЛ набрав три очки та посідає останню сходинку турнірної таблиці, а у Полісся дев’ять балів та сьома позиція. Львів’яни до цього вибили Корміл, тоді як Полісся проведе лише перший матч у цьому розіграші Кубка.