Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Карпати Львів — Динамо Київ обслуговуватиме Віталій Романов, а за систему VAR відповідатиме Дмитро Панчишин.

Поєдинок Рух — Шахтар довірили Олександру Кальонову, якому із системою VAR допоможе Денис Резніков.

УПЛ. 7 тур

26 вересня, п’ятниця

18:00 Кудрівка – Епіцентр. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

27 вересня, субота

13:00 Олександрія – Полтава. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр ВАА – Михайло Райда (Закарпатська область).

15:30 Зоря – Оболонь. Арбітр – Роман Блавацький (Львів). Арбітр ВАА – Ігор Пасхал (Херсон).

18:00 Карпати – Динамо. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

28 вересня, неділя

13:00 ЛНЗ – Кривбас. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

15:30 Металіст 1925 – Колос. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Рух – Шахтар. Арбітр – Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).

29 вересня, понеділок

18:00 Верес – Полісся. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).

Після шести турів Динамо, Шахтар та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 14 очок. За ними йдуть Кривбас, Металіст 1925 та ЛНЗ.