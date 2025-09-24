Україна

Визначилися ще два учасники 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26 відбулися ще два протистояння.

Тишківський Агротех вибив із турніру представника Першої ліги одеський Чорноморець. Команди обмінялися голами протягом основного часу дуелі, а в серії пенальті сильнішими виявилися аматори.

Агротех* — Чорноморець 1:1 (серія пен. — 5:3)

Голи: Пастухов, 18 — Ернандес, 74 (пен.)

Агротех (стартовий склад): Рудик — Попчук, Біжко, Ковальов, Коваленко — Чичиков, Загальський, Манастирний — Хорольський, Соколан, Пастухов

Чорноморець (стартовий склад): Ющишин — Кратов, Хачеріді, Жаржу — Сухар, М. Когут, Єрмаков, Козир — Русин, Ернандес, Рязанцев

У протистоянні між представниками Першої ліги, а саме петровським Інгульцем і хмельницьким Поділлям, вольову звитягу святкують господарі поля.

Інгулець — Поділля 4:1

Голи: Фарасєєнко, 43, Гаджук, 76, Дзень, 90+2, Яновіч, 90+4 — Профатило, 7

Інгулець: Жилкін — Свистун (Гаджук, 60), Малиш, Дихтярук, Бенедюк — П'ятов, Волохатий (Яновіч, 87) — Фарасєєнко, Кисленко (Могильний, 72), Сад, Касімов (Дзень, 72)

Поділля: Пономаренко — Квасов, Шкіндер, Ніколишин, Серафімов (Козиренко, 67) — Баран, Сніжко (Лис, 78), Сербінов — Куліш (Гемега, 52) — Профатило (Шаврін, 78), Сітало (Савін, 78)

Попередження: Сад, Волохатий, Могильний — Шаврін, Шкіндер

Вилучення: Козиренко, 88

