Україна

Матчі туру розділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів дев'ятого туру УПЛ.

Дев'ятий тур розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, матчем між Полтавою та столичною Оболонню.

Київське Динамо зіграє у гостях проти луганської Зорі у суботу, 18 жовтня, а трохи пізніше донецький Шахтар зустрінеться з житомирським Поліссям.

Тур закриє матч між Кудрівкою та харьківським Металістом 1925, який відбудеться у понеділок, 20 жовтня.

УПЛ. 8 тур

17 жовтня (п’ятниця)

Полтава — Оболонь 15:30

18 жовтня (субота)

Рух — Кривбас 13:00

Зоря — Динамо 15:30

Полісся — Шахтар 18:00

19 жовтня (неділя)

ЛНЗ — Колос 13:00

Верес — Олександрія 15:30

Карпати — Епіцентр 18:00

20 жовтня (понеділок)

Кудрівка — Металіст 1925 18:00

Після шести турів Динамо, Шахтар та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 14 очок. За ними йдуть Кривбас, Металіст 1925 та ЛНЗ.