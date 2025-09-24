Матчі туру розділені на чотири дні.
Динамо Київ - Зоря, ФК Динамо Київ
24 вересня 2025, 20:39
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів дев'ятого туру УПЛ.
Дев'ятий тур розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня, матчем між Полтавою та столичною Оболонню.
Київське Динамо зіграє у гостях проти луганської Зорі у суботу, 18 жовтня, а трохи пізніше донецький Шахтар зустрінеться з житомирським Поліссям.
Тур закриє матч між Кудрівкою та харьківським Металістом 1925, який відбудеться у понеділок, 20 жовтня.
УПЛ. 8 тур
17 жовтня (п’ятниця)
Полтава — Оболонь 15:30
18 жовтня (субота)
Рух — Кривбас 13:00
Зоря — Динамо 15:30
Полісся — Шахтар 18:00
19 жовтня (неділя)
ЛНЗ — Колос 13:00
Верес — Олександрія 15:30
Карпати — Епіцентр 18:00
20 жовтня (понеділок)
Кудрівка — Металіст 1925 18:00
Після шести турів Динамо, Шахтар та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 14 очок. За ними йдуть Кривбас, Металіст 1925 та ЛНЗ.