Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua прокоментував матч проти Олександрії в Кубку України.

Динамо обіграло Олександрію з рахунком 2:1. Голи на киян на рахунку Піхальонка та Шоли.

— Владе, цього тижня команда виконала задачу виходу до 1/8 Кубка України. Як оціните матч проти Олександрії?

— Гадаю, що в перші 30 хвилин ми виглядали добре, достатньо впевнені. Потім, останні хвилин 10 першого тайму були не дуже якісні з нашого боку. А у другий таймі, коли вже пропустили, то цей м’яч вніс свої корективи. Це Кубок України, я не пам’ятаю, щоб хтось когось легко проходив. Не хочу дивитися на Шахтар, бо потрібно дивитися тільки на свою гру, але і їм було непросто в 1/16 фіналу. Олександрія – хороша команда, що вона і показала в останньому матчі з ЛНЗ. Результат є, як і є над чим працювати. Легше живеться, коли є позитивний результат.

— Перед грою не було думок, що Олександрія ліміт своїх болючих поразок на цей сезон вичерпала і загалом виглядала в останніх матчах куди краще за себе ж на початку сезону?

— А так часто і буває. Команда програє-програє, ти приїздиш до них і вони видають проти тебе найкращу гру у чемпіонаті. Я ще коли грав у Зорі та Чорноморці, пам’ятаю, що на Динамо та Шахтар завжди виходиш з подвійною мотивацією. Навіть тренерам не потрібно нічого казати. Тому до Олександрії ми готувалися, аналізували їхній матч проти ЛНЗ і розуміли, що не просто так ця команда обіграла суперника з Черкас 4:1. Ми трохи інакше зіграли ніж зазвичай, можливо, це було видно. У першому таймі і моя позиція була трохи інакшою, як і в Бражка та Шапаренка. На мою думку, нам вдалося реалізувати цей задум.

