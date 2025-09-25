Україна

Головний тренер Локомотива Сергій Карпенко поділився емоціями після перемоги над Вересом.

Рівненський Верес напередодні в гостьовому матчі 1/16 фіналу Кубка України поступився київському Локомотиву.

Локомотив Київ — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубку України

"Емоції — дуже позитивні. Неймовірна підтримка вболівальників. Вони несуть нас вперед і ми не зупиняємося. Ідемо далі.

Команда додає і прогресує з кожною грою.І в обороні, і в атаці. В чемпіонаті нам легше. Там ми граємо першим номером. З командами УПЛ — теж не закриваємося, працюємо в середньому блоці. Дякую хлопцям за фізичний стан і терпіння. Хоча, є ще над чим працювати.

Думаю, ми заслужили на повагу своєю грою. Попри такі результати, ми робимо ставку на чемпіонат. Там працювати важче, бо довга турнірна дистанція. Потрібно багато емоцій. Зараз дуже важко після такої перемоги знову перелаштуватися на матчі чемпіонату Другої ліги", — сказав Карпенко.

Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині Богдан Мордас реалізував пенальті.