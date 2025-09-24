Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 24 вересня 2025 року.

Рівненський Верес у матчі 1/16 фіналу Кубку України в гостях поступився київському Локомотиву (0:1).

Єдиний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині Богдан Мордас реалізував пенальті.

Якщо кілька слів про матч, то обидві команди мали моменти для забитих м'ячів, проте реалізація залишала бажати кращого, а десь відверто не щастило, особливо в моментах на перших хвилинах зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Локомотив Київ — Верес у рамках 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Локомотив — Верес 1:0

Гол: Мордас, 40 (пен).

Локомотив: Бєліменко — Ярмак, Сираш, Коновалов, Багрій, Мордас, Мосевінський, О.Савчук (Тітаренко, 89), П.Савчук, Мельниченко, Сахненко.

Верес: Кожухар — Протасевич, Вовченко, Чечер (Ціпот, 46), Корнійчук, Кучеров, Харатін (Куція, 8), Годя (Бойко, 68), Айдін, Нонго (Шарай, 46), Уоллі (Помба, 46).

Попередження: Мочевінський, П.Савчук — Вовченко, Ціпот, Кучеров.