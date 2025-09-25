Україна

Полісся вибуло з Кубка України внаслідок розгрому у Львові.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував виїзну невдачу своїх підопічних в 1/16 фіналу Кубка України-2025/26.

Рух — Полісся 3:0 Відео голів та огляд матчу 24.09.2025

Керманич житомирян вважає, що значну роль у вчорашній поразці відіграв настрій.

"Мабуть, пішло ще до гри — це настрій, в першу чергу. Ми програли Руху в настрої — це 100%. Ми розуміли, що будемо контролювати гру, але акцент робився на тому, що будуть помилки. Суперник грає один в один, дає мало простору. Нам потрібно реагувати на свої помилки й максимально швидко переключатися в перехідний момент, відразу в районі м'яча вступати у відбір. На жаль, ми сьогодні були зовсім не агресивні в цьому компоненті, тому ми пропускали контратаки, які й забезпечили Руху результат. Це дійсно велика проблема, але це все йде від настрою.

Верхова боротьба, агресія, коли ми з м'ячем у кінцевій фазі — це все йде від настрою. Сьогодні, на жаль, я зовсім не впізнав своїх хлопців, буквально через 4 дні в нас такі перепади... такого не може бути. Ми повинні бути професіоналами, звісно, що нам дуже прикро. Хочеться лише вибачитися перед вболівальниками за цю поразку.

Томандзото — перспективний гравець. У нього є якості, щоб вирости хорошим футболістом. Ми потроху підпускаємо таких гравців — це наше майбутнє. Цей матч — це його досвід, як і досвід мій тренерський. В матчі на кубок ми повинні були виходити з кубковим настроєм на цей матч, на жаль, цього сьогодні не сталося. Що стосується Бущана — він тільки прийшов до нас у команду. Перш за все, ми працюємо над тим, щоб він зрозумів наші принципи. Є моменти в грі ногами, де нам ще дуже багато потрібно попрацювати.

Стан здоров'я Гуцуляка? Він, вийшовши трохи зарано на заміну в грі з Кудрівкою, відчув біль. Ми його поберегли до наступної гри", — цитує Ротаня офіційний сайт Полісся.

Наступного понеділка, 29 вересня, "вовки" гостюватимуть у Вереса в рамках сьомого туру УПЛ-2025/26.