Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 24 вересня 2025 року.

Львівський Рух у матчі 1/16 фіналу Кубку України на своєму полі впевнено обіграв Полісся (3:0).

Команда Івана Федика, яка не вигравала вже чотири матчі поспіль в УПЛ після минулого кубкового матчу, відкрила рахунок на 30 хвилині зусиллями Бубакара Фаала.

Потім у середині другого тайму перевагу львів'ян подвоїв Данило Бескоровайний, який зрізав м'яч у свої ворота. Ще за десять хвилин Ростислав Лях встановив остаточний рахунок у матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Полісся у рамках 1/16 фіналу Кубку України-2025/26:

Рух — Полісся 3:0

Голи: Фаал, 30, Бескоровайний, 63 (авт.), Лях, 73.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Притула (Підгурський, 85), Едсон — Квасниця (Алмазбеков, 68), Фаал (Тутті, 85), Клайвер (Руніч, 85).

Полісся: Бущан — Кравченко, Бескоровайний, Сарапій, Михайліченко (Велетень, 64) — Шепелєв (Лєднєв, 69), Борел (Бабенко, 69), Йосефі (Андрієвський, 46) — Брагару, Гайдучик (Філіппов, 64), Назаренко.

Попередження: Слюбик, Тутті, Алмазбеков — Борел, Бескоровайний.