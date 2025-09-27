Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцеві Карпати прийматимуть київське Динамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 18:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Львівські Карпати минулого понеділка дочекалися своєї першої перемоги в новій кампанії чемпіонату України, також перервавши семиматчеву безвиграшну серію в ньому, яка розпочалася ще в середині травня. Так, "зелено-білі" в столиці впоралися з місцевою Оболонню, що нещодавно не вдалося сьогоднішньому їхньому супернику.

Доля майбутнього в Карпатах Владислава Лупашка навряд чи визначиться в цій суботній дуелі, але головний тренер львів'ян точно покращить своє становище, якщо його підопічні ввечері принаймні не зазнають поразки. Додамо, що від початку сезону-2024/25 в УПЛ "зелено-білі" здобули рівно половину з можливих домашніх звитяг (9В, 5Н, 4П).

Київське Динамо сподіватиметься реабілітуватися перед уболівальниками після двох поспіль невдач у чемпіонаті України. Підопічні Олександра Шовковського засмутили їх втраченими наприкінці поєдинків перемогами над Олександрією та Оболонню. Шахтар скористався осічкою "біло-синіх" у понеділок і наздогнав їх у турнірній таблиці.

Динамо Київ від початку 2024 року зазнало тільки однієї поразки в чемпіонаті, поступившись якраз "помаранчево-чорним" у Львові (0:1, 11.05.2024). Вважаємо, що в сьогоднішній дуелі "біло-сині" цілком можуть розраховувати на продовження своєї вражаючої безпрограшної серії, яка таким чином стане для них рекордною.

Матч Динамо й Карпат уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1.74. А перемогу Карпат оцінюють в 4.66. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мірошніченко — Альварес — Чачуа, Бруніньйо — П. Вітор, Краснопір, Костенко

Динамо: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко — Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Волошин — Герреро

ЦІКАВІ ФАКТИ

Безпрограшна клубна рекордна (повторення) серія Динамо триває в Чемпіонаті 38 матчів: 27 перемог та 11 нічиїх, а в гостях — 20 ігор: +13=7.

Безвиграшна клубна рекордна домашня серія Карпат триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Пропускна клубна рекордна домашня серія Карпат триває в Чемпіонаті 6 ігор — 11 голів.

Карпати можуть провести 10-й "сухий" матч на своєму полі в УПЛ.

90-й тренерський матч Олександра Шовковського біля керма Динамо на топ-рівні, в тому числі 50-й гостьовий.

115-й гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 10-й — Олександр Яцик (обидва — Динамо), Бруніньйо, Денис Мірошніченко (обидва — Карпати).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:2

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.