Жеребкування пройшло за участю Сергія Реброва та представника 92 ОШБр Івана Зарубіна.

Сьогодні, 26 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Vbet Кубку України сезону-2025/2026. У церемонії взяли участь головний тренер збірної України Сергій Ребров та представник 92 ОШБр Іван Зарубін.

Пари 1/8 фіналу:

Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове)

Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк)

Агротех (Тишківка) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

Буковина (Чернівці) — Нива (Тернопіль)

Лісне (Київ) — Чернігів

ЛНЗ (Черкаси) — Рух (Львів)

Агробізнес (Волочиськ) — Металіст 1925 (Харків)

Локомотив (Київ) — Нива (Вінниця)

Першими вказані господарі матчів. Поєдинки складаються з одного матчу, а у разі нічиєї в основний час відразу пробиваються пенальті.

Базові дати проведення матчів 1/8 фіналу — 28-30 жовтня 2025 року.