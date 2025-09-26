Жеребкування пройшло за участю Сергія Реброва та представника 92 ОШБр Івана Зарубіна.
Жеребкування Кубка України, УАФ
26 вересня 2025, 13:39
Сьогодні, 26 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Vbet Кубку України сезону-2025/2026. У церемонії взяли участь головний тренер збірної України Сергій Ребров та представник 92 ОШБр Іван Зарубін.
Пари 1/8 фіналу:
Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове)
Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк)
Агротех (Тишківка) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
Буковина (Чернівці) — Нива (Тернопіль)
Лісне (Київ) — Чернігів
ЛНЗ (Черкаси) — Рух (Львів)
Агробізнес (Волочиськ) — Металіст 1925 (Харків)
Локомотив (Київ) — Нива (Вінниця)
Першими вказані господарі матчів. Поєдинки складаються з одного матчу, а у разі нічиєї в основний час відразу пробиваються пенальті.
Базові дати проведення матчів 1/8 фіналу — 28-30 жовтня 2025 року.