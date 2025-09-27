Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та СК Полтава.

Олександрія та СК Полтава зіграють на Ніці в сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Кирило Нестеренко, після нічиєї проти київського Динамо (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Павло Матвійченко, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Веремієнка та Підлепича, тоді як Плахтир гратиме в опорній зоні, а Стрельцов очолить атаку.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Мишньов, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Амарал, Є. Смирний, Боль, Н. Прокопенко, Кастільйо.



СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Вівдич — Стрельцов.