Олександрія та СК Полтава зіграють на Ніці в сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Кирило Нестеренко, після нічиєї проти київського Динамо (2:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Павло Матвійченко, на тлі поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Веремієнка та Підлепича, тоді як Плахтир гратиме в опорній зоні, а Стрельцов очолить атаку.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Булеца — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Мишньов, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Амарал, Є. Смирний, Боль, Н. Прокопенко, Кастільйо.

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Вівдич — Стрельцов.

Запасні: Мінчев, Ходуля, Галенков, Оніщенко, Савенков, Шевченко, Комарницький.

Гра Олександрія — СК Полтава почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.