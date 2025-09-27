Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та київська Оболонь.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після поразки від донецького Шахтаря (0:1), залучив до стартового складу Мічина в центрі поля.

Олександр Антоненко, на тлі поразки від львівських Карпат (0:2), використав із перших хвилин Сташківа в рамці воріт, тоді як Ільїн та Приймак гратимуть у захисті, Слободян та Курко розташуються в центрі поля, А Теслюк гратиме в атаці.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Попара, Саленко — Слесар, Мічин — Андушич, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Башич, Ескінья, Пердута, Дришлюк, Головкін, Руан, Маткевич, Горбач.



Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко, Чех — Теслюк, Нестеренко.

Запасні: Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Корх, Кулаковський, Є. Пасіч, Прокопенко, Суханов, Устименко, Фещенко, Черненко, Чорний.



Гра Зоря — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.