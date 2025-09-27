Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та київське Динамо.

Львівські Карпати та київське Динамо зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над київською Оболонню (2:0), використав із перших хвилин Педрозу в центрі оборони.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти Олександрії (2:2), залучив до стартового складу Тіаре в центрі захисту, тоді як Бленуце розташується на вістрі атаки.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кліщук, Мисак, Адамюк, Фабі, Ігор, Федор, Клименко, Карабін, Танда, Паласіос.



Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Тіаре, Дубінчак — Бражко — Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Шола — Бленуце.

Запасні: Нещерет, Суркіс, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Тимчик, Буяльський, Михавко, Захарченко, Герреро.



Гра Карпати — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.