Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Карпат.

Київське Динамо напередодні зіграло внічию проти львівських Карпат у гостьовому матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Динамо 3:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Я вже казав раніше після втрачених перемог на останніх хвилинах, що це дуже прикро. Потрібно мати концентрацію до останніх хвилин.

Спочатку нам забили два м’ячі, потім у другому таймі вже ми забили Карпатам двічі теж дуже швидко, а також ще створювали моменти, але не реалізували їх.

Можна багато чого говорити, але перемагаємо, програємо та граємо унічию ми усі разом. Тому це були помилки усієї команди, які призвели до такого рахунку. Якщо ми не здобули три очки, винна уся команда.

Дуже приємно грати з командою, яка і сама грає, і дає це робити супернику. За таких умов кожна команда показує, на що здатна, йде відкритий футбол, плюс дуже хорошої якості поле, його поливають — вважаю, це те, що треба для нашого футболу. Ви бачили, яким видовищним вийшов матч.

У першому таймі нам, дійсно, було важко, але у другому ми зібралися. Утім, такими зібраними потрібно бути з першої хвилини та протягом усього матчу.

Так, за Зорю я багато забивав схожим чином, м’ячів сім-вісім. Пам’ятаю, тоді з нами працював Юрій Коваль, ми відпрацьовували стандарти, й у мене це дуже добре виходило, ось я й користуюсь цим.

Потрібно приносити користь команді. Якщо я маю змогу, я роблю це.

Якщо такі результати у Карпат, як проти Шахтаря та Динамо, значить, це — сильний суперник. Вони добре грають проти сильних команд і взагалі з усіма, у них є свій малюнок гри, тому львів’яни заслуговують на компліменти. Нам же потрібно розбирати та покращувати свою гру.

Я чув, що Крістал Пелес перемагали Ліверпуль за ходом матчу. Звісно, розуміємо, що це дуже сильна команда. АПЛ — це найвищий рівень. Звісно, дивимось матчі АПЛ, постійно спілкуюсь із Віталієм Миколенком, а також розмовляв з Назарієм Русиним, коли він був у Сандерленді, вони розповідають, що англійський футбол дуже силовий, окрім того, там грають одні з найкращих футболістів. Будемо розбирати суперника, потрібно готуватись, виходити на поле й грати", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме харківський Металіст 1925.