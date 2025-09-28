Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та донецький Шахтар.

Львівський Рух та донецький Шахтар зіграють на Арені Львів у сьомому турі української Прем'єр-ліги.

Іван Федик, на тлі розгрому житомирського Полісся в Кубку України (3:0), залучив до стартового складу Слюсара в центрі поля.

Арда Туран, після перемоги над луганською Зорею (1:0), використав із перших хвилин Марлона Гомеса та Ізакі в центрі поля, тоді як Мейрелліш очолить атаку.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Слюсар, Притула, Едсон — Квасниця, Фаал, Клайвер.

Запасні: Клименко, Ясінський, Алмазбеков, Бойко, Рейляну, Кітела, Руніч, Касарда, Квас, Підгурський, Тутті.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Криськів, Марлон Гомес, Ізакі — Бондаренко, Мейрелліш, Педріньйо да Сілва.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Очеретько, Назарина, Лукас, Фарина.



Гра Рух — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.