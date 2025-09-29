Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся.
Деніс Ндукве, фото НК Верес
29 вересня 2025, 17:13
Рівненський Верес та житомирське Полісся зіграють у дербі в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному.
Олег Шандрук, після нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), залучив до стартового складу Стеня та Ндукве в нападі.
Руслан Ротань, на тлі поразки від львівського Руху в Кубку (0:3), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт, тоді як Чоботенко гратиме в центрі оборони, а Бабенко розташується в опорній зоні. Велетень та Філліпов виступатимуть в атаці.
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін — Шарай, Куція — Бойко — Стень, Ндукве.
Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Яхонтов, Кучеров, Годя, Пушкуца, Нонго, Айдін, Мурашко.
Запасні: Бущан, Кудрик, Таллес, Назаренко, Йосефі, Гуцуляк, Бескоровайний, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Гайдучик, Гришкевич.
Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Брагару.
Гра Верес — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.