Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся.

Рівненський Верес та житомирське Полісся зіграють у дербі в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Авангард у Рівному.

Олег Шандрук, після нічиєї проти ковалівського Колоса (0:0), залучив до стартового складу Стеня та Ндукве в нападі.

Руслан Ротань, на тлі поразки від львівського Руху в Кубку (0:3), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт, тоді як Чоботенко гратиме в центрі оборони, а Бабенко розташується в опорній зоні. Велетень та Філліпов виступатимуть в атаці.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін — Шарай, Куція — Бойко — Стень, Ндукве.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Яхонтов, Кучеров, Годя, Пушкуца, Нонго, Айдін, Мурашко.



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Брагару.