Головний тренер Оболоні поділився враженнями від гри 18-річного голкіпера.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував дебют 18-річного воротаря Вадима Сташківа у матчі 7-го туру УПЛ проти Зорі (0:0). За словами наставника, молодий голкіпер зіграв відповідно до вимог позиції.

"Хочу привітати нашого молодого воротаря Сташківа. Він зіграв, напевно, так, як і потрібно воротарю. Але головне, що це його перший матч навіть на такому дорослому рівні. Дай Боже, щоб у всіх молодих гравців були такі дебютні ігри", — сказав Антоненко.

Нагадаємо, Сташків перейшов до Оболоні з Лівого Берега під час літнього міжсезоння.