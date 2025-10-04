Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та львівські Карпати.

Олександрія та львівські Карпати зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка.

Кирило Нестеренко, після перемоги над СК Полтава (1:0), залучив до стартового складу Мишньова в центрі поля.

Владислав Лупашко, на тлі нічиєї проти київського Динамо (3:3), використав із перших хвилин Танду в центральному трикутнику.

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Булеца, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Шевченко, Макаренко, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Боль, Н. Прокопенко, Кастільйо.



Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кліщук, Мисак, Адамюк, Фабі, Ігор, Федор, Карабін, Альварес, Паласіос.



Гра Олександрія — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.