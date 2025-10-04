Україна

Арройо не поїде на росію.

Центральний захисник донецького Шахтаря Дієго Арройо, який отримав виклик до збірної Болівії на матчі проти Йорданії та росії, не поїде до москви. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

"Футбольний клуб Шахтар отримав офіційний виклик від національної збірної Болівії на імʼя Дієго Арройо для участі у двох матчах. Після завершення поєдинку з ЛНЗ гравець приєднається до розташування національної команди.

Згідно з досягнутими домовленостями між клубом, футболістом і Федерацією футболу Болівії Дієго візьме участь лише в одному матчі – зі збірною Йорданії. Після цього він повернеться до України й має прибути до Львова 11 жовтня.

Позиція клубу й самого гравця є погодженою та чіткою: Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі", — директор департаменту спортивного менеджменту Шахтаря Віталій Хлівнюк.